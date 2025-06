Μουρίνιο: «Ψέματα ότι με ήθελε η Ίντερ, δεν υπήρξε καμία επαφή»

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε ήταν αφοπλιστικός αναφορικά με τις φήμες περί συζητήσεων για επιστροφή στην Ίντερ, τις οποίες αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Στο πρόσωπο του Κρίστιαν Κίβου βρήκε τον αντικαταστάτη του Σιμόνε Ιντζάγκι η Ίντερ, η οποία προσπαθεί να συνέλθει μετά την πεντάρα που δέχθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, και το χαμένο πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική.

Οι «νερατζούρι» είναι έτοιμοι να γυρίσουν σελίδα ενόψει νέας σεζόν, με τον πρώην Ρουμάνο μπακ που ήταν βασικό μέλος της ομάδας που πήρε το τρεμπλ το 2010, να αποτελεί την επιλογή της διοίκησης. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες διέρρευσαν πληροφορίες πως η Ίντερ «χτύπησε» την πόρτα του Ζοσέ Μουρίνιο, θέλοντας να φέρει πίσω στο Μιλάνο τον Πορτογάλο τεχνικό.

Ο Special One πάντως φρόντισε άμεσα να βάλει τα πράγματα στη θέση του, τονίζοντας πως πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις και ότι ουδέποτε υπήρξαν επαφές των δυο πλευρών, χαλώντας κάπως τη... μαγεία της όλης κατάστασης!

🚨 Fenerbahçe manager José Mourinho: “Reports of Inter calling me are not true, it’s a big lie”.



“There have been zero contacts”, told CorSport. pic.twitter.com/2dyeRqdCJd