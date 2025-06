Μια επιστροφή που δεν έγινε ποτέ… Η Ίντερ προσπάθησε να φέρει πίσω τον Ζοσέ Μουρίνιο, όμως το κόστος της αποδέσμευσής του από τη Φενέρμπαχτσε «φρέναρε» το μεγάλο comeback.

Η Ίντερ, μετά το ναυάγιο στην υπόθεση του Σεσκ Φάμπρεγας, επιχείρησαν να φέρουν πίσω τον Ζοσέ Μουρίνιο. Τον προπονητή-θρύλο που τους οδήγησε στο επικό τρεμπλ του 2010. Και για ένα μικρό διάστημα, το σενάριο έμοιαζε να παίρνει μπροστά.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα της «La Repubblica», υπήρξε επαφή , έστω και μέσω τρίτων, με τον Πορτογάλο τεχνικό, που αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Φενέρμπαχτσε. Ο ίδιος δεν ήταν αρνητικός. . Όμως, τα οικονομικά δεδομένα δεν βοήθησαν. Η ρήτρα αποδέσμευσης που προβλέπει το συμβόλαιό του με τον τουρκικό σύλλογο κρίθηκε υπερβολική. Και κάπου εκεί, το όνειρο έσβησε.

According to La Repubblica, Inter contacted Mourinho.



