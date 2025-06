«Φωτιά» στο ιταλικό ποδόσφαιρο βάζουν πολλαπλά δημοσιεύματα, βάσει των οποίων η Ίντερ είναι μπλεγμένη σε οικονομικό σκάνδαλο, με εικονικούς χορηγούς και «μαγείρεμα» λογιστικών βιβλίων.

Σάλος έχει προκληθεί στο ιταλικό ποδόσφαιρο, μετά από δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν την Ίντερ. Όπως γράφεται, οι «νερατζούρι» είναι μπλεγμένοι σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα της ιστορίας, ανάλογο του Calciopoli.

Ένα έγγραφο που διέρρευσε από την ιστοσελίδα «affaritaliani.it» , αμφισβητεί τη νομιμότητα ορισμένων εκ των εσόδων της Ίντερ, κάνοντας λόγο για εικονικούς χορηγούς, «πειραγμένα» λογιστικά βιβλία και εμπλοκή της ίδιας της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έτσι ώστε να μην τιμωρηθεί η ομάδα από το Μιλάνο για τις εν λόγω παραβάσεις.

Κατά την αρχική περίοδο ιδιοκτησίας από τους κινέζους της Suning (2016-2019), οι «νερατζούρι» αύξησαν κατά πολύ τα λειτουργικά τους έξοδα (μισθοί παικτών, προπονητών κλπ), με τα ποσά αυτά φυσιολογικά να μη δύναται να καλυφθούν από τα νόμιμα έσοδα που είναι τα τηλεοπτικά και οι διαφημίσεις. Έτσι, οι Ασιάτες βρήκαν «πατέντες» μέσω εταιριών που οι περισσότερες δεν είχαν σχέση με το ποδόσφαιρο, για να φαίνονται οικονομικά «εντάξει» και να γλυτώσουν από το Financial Fair Play.

