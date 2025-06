Η πρόθεση του Τεό Ερναντέζ είναι να παραμείνει στην Ευρώπη με τον Γάλλο να απορρίπτει τα 18 εκατ. ευρώ της Αλ Χιλάλ, περιμένοντας πρόταση από μεγάλο σύλλογο.

Η Αλ Χιλάλ είναι αποφασισμένη να εντάξει στο δυναμικό της τον Τεο Ερναντέζ, το συμβόλαιο του οποίου με τη Μίλαν λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Ο ίδιος πάντως φαίνεται να επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία απέρριψε την αρχική προσέγγιση της Αλ Χιλάλ. Η οποία του προσέφερε 18 εκατ. ευρώ ετησίως (!), δηλαδή τέσσερις φορές πάνω από τις τωρινές του απολαβές.

#TheoHernandez has always been a great fan of #AtleticoMadrid since he was a child. #Atleti are a special team for Theo, who prefers to stay in Europe, despite the huge bid received by #AlHilal. Theo is open to return to play for his former club. #ACMilan have decided to sell him pic.twitter.com/IyvkdWhl8g