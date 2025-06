Μόνο βέβαιη δεν πρέπει να θεωρείται η παραμονή του Σιμόνε Ιντζάγκι στον πάγκο της Ίντερ, με τα ιταλικά ΜΜΕ να τονίζουν πως ο Ιταλός θα αποφασίσει εντός 48 ωρών για το μέλλον του.

Η προοπτική της Σαουδικής Αραβίας και της Αλ Χιλάλ ολοένα και δείχνει πιο... πιθανή για τον Σιμόνε Ιντζάγκι. Ο προπονητής της Ίντερ έχει δεχθεί σκληρή κριτική τις τελευταίες ώρες, μετά τον διασυρμό στον τελικό του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν (5-0).

Παράλληλα, η απώλεια του πρωταθλήματος και γενικότερα η σεζόν που ολοκληρώθηκε δίχως κάποιο τίτλο για τους «νερατζούρι», έχει... βαρύνει αρκετά το κλίμα στις τάξεις του ιταλικού συλλόγου. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρουν τα μέσα της χώρας, η διοίκηση του συλλόγου στηρίζει τον Ιντζάγκι, και θέλει την παραμονή του στον πάγκο της ομάδας, με την οποία έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.

Ωστόσο οι Άραβες καραδοκούν, η πρόταση ύψους 25 εκατ. ευρώ ετησίως για δύο σεζόν υπάρχει στο τραπέζι του 49χρονου προπονητή που μετά τις τελευταίες εξελίξεις φέρεται να την σκέφτεται σοβαρά. Όπως όλα δείχνουν, τις επόμενες 2 ημέρες αναμένεται να παρθεί η απόφαση, ενώ αύριο Τρίτη (3/6), ο Ιντζάγκι θα έχει ραντεβού με τον πρόεδρο της Ίντερ, Πέπε Μαρότα.

🚨 Simone Inzaghi, expected to make final decision on his future on Tuesday.



Meeting with Inter set to take place… while Al Hilal proposal is available on the table. 👀🇸🇦 pic.twitter.com/rO8jtwOT72