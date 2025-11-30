Σε ένα σημείο όπου ο κλοιός άρχιζε να σφίγγει την Ίντερ, ο Λαουτάρο με δυο γκολ υπέγραψε την απόδραση επί της Πίζα (0-2) κι έστειλε τους Νερατζούρι στο -1 από την κορυφή.

Άφησε πίσω την ήττα στο Derby Della Madonnina και επέστρεψε στις επιτυχίες η Ίντερ με υπογραφή Λαουτάρο! Σε ένα σημείο όπου ο χρόνος άρχιζε να κυλάει εναντίον των Νερατζούρι, ο Λαουτάρο έδωσε τη λύση με δυο γκολ και οδήγησε την ομάδα του στο 2-0 επί της Πίζα και παράλληλα στο -1 από την πρωτοπόρο Μίλαν.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τις ευκαιρίες τους στο πρώτο μέρος, όμως Ντιμάρκο, Ατσέρμπι και Λαουτάρο δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα στις σπουδαιότερες στιγμές τους, με το μηδέν να παραμένει. Στο 56΄λίγο έλειψε η Πίζα να ανοίξει το σκορ με άστοχη προσπάθεια του Μέιστερ, ενώ εννιά λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ενζολά να απειλήσει με σουτ που πέρασε ελάχιστα έξω.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο ωστόσο μίλησε η ποιότητα του Λαουτάρο! Στο 69΄συγκεκριμένα ο Εσπόζιτο έκανε την παράλληλη πάσα στην περιοζή και ο Αργεντινός με εκπληκτικό μονοκόμματο πλασέ βρήκε δίχτυα για το 1-0. Στο 83΄τελικά χτύπησε ξανά και κλείδωσε το τρίποντο με προβολή σε κενή εστία από γύρισμα του Μπαρέλα, διατηρώντας τους Νερατζούρι ζωντανούς στο κυνήγι της κορυφής.

Ίντερ (Κρίστιαν Κίβου): Ζόμερ, Ακάντζι, Ατσέρμπι (67΄Μπίσεκ), Μπαστόνι, Λουίς Ενρίκε (67΄Ντιούφ), Ντιμάρκο, Μπαρέλα, Σούσιτς (46΄Ζιελίνσκι), Τσαλχάνογλου, Τουράμ (67΄Εσπόζιτο), Λαουτάρο

Νίκη-οξυγόνο για τη Λέτσε

Έδαφος στην μάχη της για την σωτηρία κέρδισε η Λέτσε, η οποία επικράτησε της Τορίνο με 2-1 και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Η Λέτσε μπήκε αποφασιστικά και «χτύπησε» με τους Κουλιμπαλί (20') και Μπαντά (22') παίρνοντας σαφές προβάδισμα. Η Τορίνο αντέδρασε, μείωσε στο 57' με τον Άνταμς, ωστόσο ο Ασλάνι έχασε μοναδική ευκαιρία στις καθυστερήσεις. Δεν κατάφερε να νικήσει από την άσπρη βούλα τον Φαλκόνε που μπλόκαρε την μπάλα στην εκτέλεσή του με το 2-1 να μένει ως το τέλος.