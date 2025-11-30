Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, το Τσέλσι - Άρσεναλ και το Ρόμα - Νάπολι
Κυριακή (30/11) σήμερα και η αθλητική δράση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Αρχίκα στη Super League στις 17:00 ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό (Cosmote Sport 1) και την ίδια ώρα ο Ατρόμητος στο Περιστέρι με τον Αστέρα Τρίπολης (Nova Sports 2). Λίγο αργότερα στις 19:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό (Nova Sports Prime) και στις 21:00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ντέρμπι της αγωνιστικής (Cosmote Sport 1).
Στην Αγγλία και τη Premier League η αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι εκείνη της Τσέλσι κόντρα στην Άρσεναλ στο «Stamford Bridge». Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:30 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Premier League. Νωρίτερα στις 14:00 η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Premier League), ενώ στις 16:05 η Νότιγχαμ Φόρεστ θα φιλοξενήσει τη Μπραϊτον (Nova Sports Prime), η Άστον Βίλα τη Γούλβς (Nova Sports 5) και η Γουέστ Χαμ την Λίβερπουλ (Nova Sports Premier League).
Στην Ιταλία η αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Ρόμα και την Νάπολι (21:45, Cosmote Sport 2). Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, στις 13:30 η Λέτσε υποδέχεται τη Τορίνο (Cosmote Sport 1), στις 16:00 η Ίντερ θα αγωνιστεί στην έδρα της Πίζα (Cosmote Sport 2) και στις 19:00 η Αταλάντα φιλοξενεί την Φιορεντίνα (Cosmote Sport 2).
Στην Ισπανία στις 15:00 η Σοσιεδάδ υποδέχεται τη Βιγιαρεαλ (Nova Sports 1). Στις 17:15 θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Ανδαλουσίας ανάμεσα σε Σεβίλλη και Ρεάλ Μπέτις (Nova Sports 1), στις 19:30 η Θέλτα φιλοξενεί την Εσπανιόλ (Nova Sports 1) και στις 22:00 η Ρεάλ Μαδρίτης θα ταξιδέψει μέχρι τη Καταλονία για να αντιμετωπίσει τη Χιρόνα (Nova Sports 1).
Στην Γερμανία η 12η αγωνιστική ρίχνει αυλαία με 3 αγώνες. Αρχικά στις 16:30 το Αμβούργο φιλοξενεί τη Στουτγκάρδη (Nova Sports Start), στις 18:30 η Άιντραχτ Φρανκφούρτης τη Βόλφσμπουργκ (Nova Sports 3) και στις 20:30 η Φράιμπουργκ τη Μάιντζ (Nova Sports 4).
Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης και την Ολλανδία η Αϊντχόφεν φιλοξενεί στις 13:15 την Φόλενταμ (Nova Sports 2) και στις 15:30 η Τέλσταρ τη Φέγενορντ (Nova Sports 4), ενώ στην Πορτογαλία η Σπορτινγκ φιλοξενεί στις 20:00 την Εστρέλα Ντε Αμαντόρα (Cosmote Sport 3) και στις 22:30 η Πόρτο την Εστορίλ.
Τέλος στο μπάσκετ τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται κανονικά, με τη εθνική ομάδα της χώρας μας να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Πορτογαλία (19:00, ΕΡΤ2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Αϊντχόφεν - Φόλενταμ (13:15, Nova Sports 2)
- Λέτσε - Τορίνο (13:30, Cosmote Sport 1)
- Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:00, Nova Sports Premier League)
- Ρεάλ Σοσιεδάδ - Βιγιαρεάλ (15:00, Nova Sports 1)
- Τέλσταρ - Φέγενορντ (15:30, Nova Sports 4)
- Πίζα - Ίντερ (16:00, Cosmote Sport 2)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Μπράιτον (16:05, Nova Sports Prime)
- Άστον Βίλα - Γουλβς (16:05, Nova Sports 5)
- Γουέστ Χαμ - Λίβερπουλ (16:05, Nova Sports Premier League)
- Αμβούργο - Στουτγκάρδη (16:30, Nova Sports Start)
- Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης (17:00, Nova Sports 2)
- Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (17:00, Cosmote Sport 1)
- Σεβίλλη - Ρεάλ Μπέτις (17:15, Nova Sports 2)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Βόλφσμπουργκ (18:30, Nova Sports 3)
- Τσέλσι - Άρσεναλ (18:30, Nova Sports Premier League)
- Πορτογαλία - Ελλάδα (19:00, ΕΡΤ2)
- Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ (19:00, Nova Sports Prime)
- Αταλάντα - Φιορεντίνα (19:00, Cosmote Sport 2)
- Θέλτα - Εσπανιόλ (19:30, Nova Sports 1)
- Σπορτινγκ - Εστρέλα Ντε Αμαντόρα (20:00, Cosmote Sport 3)
- Φράιμπουργκ - Μάιντζ (20:00, Nova Sports 2)
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00, Cosmote Sport 1)
- Ρόμα - Νάπολι (21:45, Cosmote Sport 2)
- Χιρόνα - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1)
- Πόρτο - Εστορίλ (22:00, Cosmote Sport 3)
