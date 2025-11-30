Δείτε τα κανάλια και τις ώρες μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών αγώνων σήμερα (30/11).

Κυριακή (30/11) σήμερα και η αθλητική δράση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Αρχίκα στη Super League στις 17:00 ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό (Cosmote Sport 1) και την ίδια ώρα ο Ατρόμητος στο Περιστέρι με τον Αστέρα Τρίπολης (Nova Sports 2). Λίγο αργότερα στις 19:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό (Nova Sports Prime) και στις 21:00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ντέρμπι της αγωνιστικής (Cosmote Sport 1).

Στην Αγγλία και τη Premier League η αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι εκείνη της Τσέλσι κόντρα στην Άρσεναλ στο «Stamford Bridge». Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:30 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Premier League. Νωρίτερα στις 14:00 η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Premier League), ενώ στις 16:05 η Νότιγχαμ Φόρεστ θα φιλοξενήσει τη Μπραϊτον (Nova Sports Prime), η Άστον Βίλα τη Γούλβς (Nova Sports 5) και η Γουέστ Χαμ την Λίβερπουλ (Nova Sports Premier League).

Στην Ιταλία η αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Ρόμα και την Νάπολι (21:45, Cosmote Sport 2). Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, στις 13:30 η Λέτσε υποδέχεται τη Τορίνο (Cosmote Sport 1), στις 16:00 η Ίντερ θα αγωνιστεί στην έδρα της Πίζα (Cosmote Sport 2) και στις 19:00 η Αταλάντα φιλοξενεί την Φιορεντίνα (Cosmote Sport 2).

Στην Ισπανία στις 15:00 η Σοσιεδάδ υποδέχεται τη Βιγιαρεαλ (Nova Sports 1). Στις 17:15 θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Ανδαλουσίας ανάμεσα σε Σεβίλλη και Ρεάλ Μπέτις (Nova Sports 1), στις 19:30 η Θέλτα φιλοξενεί την Εσπανιόλ (Nova Sports 1) και στις 22:00 η Ρεάλ Μαδρίτης θα ταξιδέψει μέχρι τη Καταλονία για να αντιμετωπίσει τη Χιρόνα (Nova Sports 1).

Στην Γερμανία η 12η αγωνιστική ρίχνει αυλαία με 3 αγώνες. Αρχικά στις 16:30 το Αμβούργο φιλοξενεί τη Στουτγκάρδη (Nova Sports Start), στις 18:30 η Άιντραχτ Φρανκφούρτης τη Βόλφσμπουργκ (Nova Sports 3) και στις 20:30 η Φράιμπουργκ τη Μάιντζ (Nova Sports 4).

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης και την Ολλανδία η Αϊντχόφεν φιλοξενεί στις 13:15 την Φόλενταμ (Nova Sports 2) και στις 15:30 η Τέλσταρ τη Φέγενορντ (Nova Sports 4), ενώ στην Πορτογαλία η Σπορτινγκ φιλοξενεί στις 20:00 την Εστρέλα Ντε Αμαντόρα (Cosmote Sport 3) και στις 22:30 η Πόρτο την Εστορίλ.

Τέλος στο μπάσκετ τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται κανονικά, με τη εθνική ομάδα της χώρας μας να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Πορτογαλία (19:00, ΕΡΤ2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας