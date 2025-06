Βραδιά τρόμου έζησαν επτά άτομα, ανάμεσά τους και τέσσερις νεαροί ποδοσφαιριστές της Φιορεντίνα, όταν ξέσπασε φωτιά στο «Viola Park» τα ξημερώματα της Κυριακής (1/6).

Αναστάτωση προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/6) στο «Viola Park», το προπονητικό κέντρο της Φιορεντίνα. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2:00 π.μ. στο κτίριο C.South, όπου διαμένουν νεαροί ποδοσφαιριστές της ομάδας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δωμάτια αλλά και στην οροφή του κτηρίου.

Επτά άτομα απομακρύνθηκαν άμεσα από τις εγκαταστάσεις των Βιόλα, ενώ πέντε εξ αυτών –τέσσερις παίκτες κι ένα μέλος του συλλόγου– διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού. Στη συνέχεια όλοι πήραν εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία τους.

Η παρέμβαση της Πυροσβεστικής της Φλωρεντίας ήταν άμεση, με συνολικά 20 πυροσβέστες και ειδικά οχήματα να επιχειρούν όλη τη νύχτα για την κατάσβεση της φωτιάς. Το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο προς χρήση, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει υπό διερεύνηση.

Η Φιορεντίνα ανέφερε ότι το σύστημα συναγερμού και η άμεση αντίδραση του προσωπικού συνέβαλαν στην ασφαλή εκκένωση του χώρου, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών.

Incendio al Viola Park nella notte: fiamme domate dai vigili del fuoco. Da chiarire le cause. #Fiorentina pic.twitter.com/PyPzM8Fjvj

Viola Park, è andata bene

per i ragazzi, soprattutto

Lo prendo come un segno, troppe vibes negative sulla nostra Fiorentina.

Calmiamoci un po' tutti, io in primis e sempre #forzaviola pic.twitter.com/LNiesJDDlP