Οι «Ροσονέρι» ανακοίνωσαν την επιστροφή του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στον πάγκο τους, τελειώνοντας το σήριαλ του προπονητή.

Σήριαλ τέλος στη Μίλαν. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είναι και επίσημα από το μεσημέρι της Παρασκευής (30/5) ο νέος προπονητής των «Ροσονέρι», οι οποίοι ανακοίνωσαν την επιστροφή του στον σύλλογο.

Ο Αλέγκρι που «έπαιζε» πολύ για τον πάγκο της Νάπολι, τελικά έδωσε το «ΟΚ» στους ανθρώπους της ομάδας του Μιλάνου και πλέον είναι έτοιμος για την 2η θητεία του στον πάγκο της, μετά από εκείνη μεταξύ 2010-2014, στην οποία μάλιστα κατέκτησε αμέσως (1η σεζόν) το Scudetto.

Πάντως, η ανακοίνωση του συλλόγου δεν αναφέρει χρονικό διάστημα της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! 👏#SempreMilan