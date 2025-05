Έντεκα χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τη Μίλαν κι επιστρέφει στον πάγκο των Ροσονέρι!

Εποχή Αλέγκρι ξημερώνει ξανά στη Μίλαν! Μετά από μια απογοητευτική σεζόν που ολοκληρώθηκε με την οδυνηρή απώλεια της ευρωπαϊκής εξόδου, οι Ροσονέρι αποχαιρέτησαν τον Σέρχιο Κονσεϊσάο και στράφηκαν σε ένα όνομα από το παρελθόν για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση.

Ο λόγος για τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος μέσα σε μερικές μέρες άλλαξε προορισμό κι από τη Νάπολη βρέθηκε στο Μιλάνο! Ο Ιταλός άλλωστε πριν από λίγο διάστημα θεωρούνταν το φαβορί για να αντικαταστήσει τον... φευγάτο Αντόνιο Κόντε στους Παρτενοπέι, όμως το γεφύρωμα του χάσματος του τελευταίου με την Νάπολι έδωσε την ευκαιρία στη Μίλαν να χτυπήσει την «πόρτα» του Αλέγκρι.

Σύμφωνα μάλιστα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 57χρονος υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Ροσονέρι κι επιστρέφει στο Μιλάνο για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του το 2014.

Στην πρώτη του θητεία ο Αλέγκρι είχε οδηγήσει τη Μίλαν στην κατάκτηση της Serie A το 2011, το οποίο παράμενε και το τελευταίο πρωτάθλημά της προτού... σπάσει τη λειψυδρία ετών ο Στέφανο Πιόλι το 2022.

Θυμίζουμε πως τον τελευταίο χρόνο παρέμενε μακριά από τους πάγκους, όταν απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Γιουβέντους στα τέλη της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.

🚨🔴⚫️ Massimiliano Allegri has just SIGNED in as new AC Milan manager, here we go!



Meeting right now with Giorgio Furlani, Igli Tare, Allegri and Giovanni Branchini with all contracts being sealed.



Allegri’s back to the club with agreement in place to proceed with new project. pic.twitter.com/hqYT04LBXq