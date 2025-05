Αφού έπεσαν οι υπογραφές με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, η Μίλαν προσχώρησε στην επισημοποίηση του «διαζυγίου» με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο που αποχωρεί από τον πάγκο.

Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Σέρτζιο Κονσεϊσάο στον πάγκο της Μίλαν. Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία τον Δεκέμβριο του 2024 με στόχο να διασώσει τη σεζόν των Ροσονέρι, όμως η αποτυχία να κλειδώσει την ευρωπαϊκή έξοδο είτε μέσω του πρωταθλήματος, είτε μέσω του Κυπέλλου, αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του στον σύλλογο.

Όπως έγινε γνωστό η Μίλαν κυνήγησε την περίπτωση του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι κι αφού έπεσαν οι υπογραφές με τον Ιταλό, ακολούθησε η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο και το προσωπικό του για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που έδειξαν κατά τη διάρκεια που ηγήθηκαν στην πρώτη ομάδα τους τελευταίους μήνες» αναφέρεται στην ανακοίνωση των Ροσονέρι, οι οποίοι μπαίνουν αισίως στην εποχή Αλέγκρι στον πάγκο.

