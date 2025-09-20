Ο Κρίστιαν Πούλισικ πήρε από το... χεράκι τη Μίλαν, καθώς με δυο γκολ και ασίστ την οδήγησε σε μια ξεκούραστη επικράτηση με 3-0 επί της Ουντινέζε και παράλληλα στην τρίτη θέση της Serie A.

Ίσως πρόκειται για την κορυφαία της εμφάνιση στη φετινή σεζόν. Η Μίλαν κυριάρχησε από την αρχή έως το τέλος στην έδρα της Ουντινέζε και με οδηγό τον... Captain America, Κρίστιαν Πούλισικ, ξεμπέρδεψε με το άνετο 3-0 για να πανηγυρίσει την τρίτη της σερί νίκη στο πρωτάθλημα που την ανέβασε στην τρίτη θέση της Serie A.

Οι Ροσονέρι απείλησαν για πρώτη φορά στο 19΄με προσπάθεια του Χιμένες που εξουδετέρωσε ο Σάβα και τελικά άνοιξαν το σκορ στο 40, όταν ο Πούλισικ πήρε το ριμπάουντ μετά από ενστικτώδη επέμβαση του γκολκίπερ της Ουντινέζε κι εκτέλεσε σε ανυπεράσπιστη εστία για το 0-1. Kι αφού το τρένο μπήκε στις ράγες, έφτασε πρακτικά στον προορισμό από τα πρώτα λεπτά του β΄μέρους.

Δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή της δράσης για το β΄μέρος ο Φοφανά βρήκε δίχτυα από κοντά για το 0-2 (46΄), ενώ στο 53΄ο Πούλισικ πήρε και πάλι το «όπλο» του για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ. Οι Ροσονέρι μάλιστα μέχρι το φινάλε θα μπορούσαν να είχαν βρει κι ένα ακόμα χάρη στους χώρους που άφηνε η Ουντινέζε, όμως αρκέστηκαν στην άνετη επικράτηση με 3-0 και διεύρυναν το σερί τους στη Serie A.

Μίλαν (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Τερατσιάνο, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς (68΄Ντε Βίντερ), Σαλεμάκερς, Εστουπινιάν, Φοφανά (68΄Ρίτσι), Ραμπιό, Μόντριτς (81΄Ατεκαμέ), Πούλισικ (63΄Λόφτους-Τσικ), Χιμένες (63΄Ενκουνκού)