Απροσδόκητο φινάλε στη συνεργασία μεταξύ Φιορεντίνα και Ραφαέλε Παλαντίνο, καθώς ο Ιταλός ενημέρωσε αιφνιδίως τους Βιόλα πως παραιτείται από την τεχνική ηγεσία.

Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Ραφαέλε Παλαντίνο και Φιορεντίνα. Μπορεί υπό την ηγεσία του Ιταλού τεχνικού οι Βιόλα να σφράγισαν την έξοδο στην Ευρώπη σε... τρελό photo finish στη Serie A, όμως ο 41χρονος έχει πάρει την απόφαση να μην συνεχίσει στο «τιμόνι» της ομάδας.

Μια απόφαση μάλιστα που καταφτάνει μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2027, σε μια εξέλιξη που αιφνιδίασε την ομάδα της Φλωρεντίας.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πάντως η απόφαση του Παλαντίνο πρέπει να θεωρείται ειλημμένη, παρά τις προσπάθειες που καταβάλει το κλαμπ τις τελευταίες ώρες ώστε να τον μεταπείσει.

🚨🟣 Raffaele Palladino has decided to resign as Fiorentina head coach, leaving his job immediately. pic.twitter.com/5B7K7nrvMX