Ντε Λαουρέντις για το μέλλον του Κόντε: «Ποτέ μην λες ποτέ, οι προπονητές έχουν τη δική τους προσωπικότητα»

Παρά το γεγονός πως οδήγησε τη Νάπολι στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου για 4η φορά στην ιστορία της, ο Αντόνιο Κόντε δεν είναι βέβαιο πως θα συνεχίσει στον πάγκο των «παρτενοπέι».

Μετέωρο είναι το μέλλον του Αντόνιο Κόντε στο «τιμόνι» της Νάπολι, παρά την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, το οποίο ήταν το 4ο στην ιστορία του συλλόγου από τον ιταλικό νότο.

Ο Ιταλός προπονητής έγραψε ιστορία, όντας ο μοναδικός που έχει πανηγυρίσει Scudetto με τρείς διαφορετικές ομάδες, προσθέτοντας το 5ο πρωτάθλημα Ιταλίας στην προπονητική του καριέρα. Ωστόσο, η συνέχιση της συνεργασίας του με τους «παρτενοπέι» δεν είναι βέβαιη.

Τα ρεπορτάζ αναφορικά με το μέλλον του 55χρονου γεννημένου στο Λέτσε τεχνικού λένε πως η Γιουβέντους είναι πρόθυμη να του προτείνει συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2028, προκειμένου να επιστρέψει στο Τορίνο, με τον πρόεδρο της Νάπολι να αφήνει ανοιχτά όλα τα σενάρια.

❗JUST IN: Juventus are ready to offer a contract until 2028 and full powers to convince Antonio Conte, who is the main target for the coach next season. 🇮🇹



