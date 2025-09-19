Κόντε: «Μόνο τον Ντε Μπρόινε μπορούσα να βγάλω, αισθάνομαι άσχημα για εκείνον»

Ο Αντόνιο Κόντε αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τη Σίτι (2-ο) στη… σκληρή μοίρα που χτύπησε τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, που επέστρεψε στο Έτιχαντ λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του, αλλά είδε το ματς να τελειώνει νωρίς για εκείνον.

Ο Ντε Μπρόινε γύρισε στο «Έτιχαντ» λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του και ένιωσε την αγάπη των οπαδών της Σίτι σε όλο της το μεγαλείο. Ωστόσο, πριν καλά καλά περάσουν 30 λεπτά, η Νάπολι βρέθηκε με αριθμητικό μειονέκτημα. Η αποβολή του Ντι Λορέντσο στο 21’ ανάγκασε τον Κόντε να κάνει την πρώτη αλλαγή στο 26’, βγάζοντας τον Ντε Μπρόινε για να περάσει ο Ματίας Ολιβέρα και να θωρακίσει την άμυνα.

Ο Αντόνιο Κόντε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Νάπολι (2-0) υποστήριξε ότι η αλλαγή του Βέλγου ήταν μονόδρομος. Ο τεχνικός των Παρτενοπέι ανέφερε αρχικά: «Φύγαμε όλοι με μία πικρή γεύση. Στα πρώτα 20 λεπτά το ματς πήγαινε όπως το είχαμε προετοιμάσει και έπειτα ήρθε η κόκκινη κάρτα που κατέστρεψε το παιχνίδι. Δεν θέλω να πω αν ήταν σωστή ή λανθασμένη η απόφαση της αποβολής του Ντι Λορέντσο, αλλά είναι ήδη δύσκολο να παίζεις απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι 11 εναντίον 11.Είναι ήδη δύσκολο, αλλά όταν παίζεις με 10 παίκτες για 75-80 λεπτά, μαζί με τον έξτρα χρόνο, η αποστολή σου γίνεται αδύνατη».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η μοίρα μπορεί να είναι σκληρή μερικές φορές. Πέρυσι είχαμε μόλις μία κόκκινη κάρτα στη Serie A και εδώ πήραμε μία μέσα σε 20 λεπτά. Το να βγάλω τον Ντε Μπρόινε ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή.Αισθάνομαι άσχημα για εκείνον, χάσαμε την ποιότητά του στο ματς και εκείνος έχασε την ευκαιρία να παίξει απέναντι στην πρώην ομάδα του στο προηγούμενο σπίτι του, αλλά ήταν η μοναδική επιλογή που είχα».

