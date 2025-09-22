Η Νάπολι λύγισε με δυο γκολ στα τελευταίο κομμάτι του αγώνα με 3-2 την Πίζα, έγινε η μόνη που συνεχίζει... απόλυτη στο πρωτάθλημα και βρέθηκε στην κορυφή.

Συνέχεια στο εντυπωσιακό ξεκίνημα στη Serie A έδωσε η Νάπολι! Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά με δυο γκολ στο τελευταίο εικοσάλεπτο λύγισε με 3-2 την Πίζα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» και βρέθηκε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας διευρύνοντας το απόλυτο σερί.

Οι γηπεδούχοι είχαν αποκτήσει το προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο χάρη σε γκολ του Γκίλμουρ στο 39΄, όμως οι φιλοξενούμενοι παρέμεναν ζωντανοί και τελικά ισοφάρισαν είκοσι λεπτά αργότερα με εύστοχο πέναλτι του Ενζολά. Κάπου εκεί το άγχος... εντάθηκε στη Νάπολι, αλλά βρέθηκαν οι λύσεις στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Αρχικά ο Σπινατσόλα στο 73΄ανάκτησε το προβάδισμα των Παρτενοπέι, οι οποίοι σφράγισαν το τρίποντο με γκολ του Λούκα εννιά λεπτά αργότερα για το 3-1. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να επαναφέρουν το άγχος για τα τελευταία λεπτά μειώνοντας στο τελικό 3-2 με σκόρερ τον Λοράν στο 90΄.