Η Ίντερ στοχεύει στην ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής και έχει στείλει ήδη πρόταση στον Τζόναθαν Ντέιβιντ που θα μείνει ελεύθερος από τη Λιλ το καλοκαίρι.

Μετά από πέντε χρόνια παρουσίας του στη Λιλ με 109 γκολ σε 231 συμμετοχές, ο Τζόναθαν Ντέιβιντ θα αποχωρήσει από τους Λιλουά στο τέλος της σεζόν, όπως ο ίδιος πρόσφατα γνωστοποίησε μέσω βίντεο.

Ο 25χρονος επιθετικός των 25 φετινών τερμάτων σε όλες τις διοργανώσεις, όπως είναι φυσικό προσελκύει ήδη μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Ένας εξ αυτών είναι η Ίντερ που έχει ήδη στείλει την πρότασή της στον Καναδό που θα μείνει ελεύθερος στις 30 Ιουνίου, περιμένοντας πλέον την απάντησή του, όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport». H προσφορά των Νερατζούρι περιλαμβάνει ετήσιες απολαβές μικρότερες των 5 εκατ. ευρώ, του ποσού που φαίνεται να ζητάει ο Ντέιβιντ.

Jonathan David’s time at Lille is coming to an end. The Canada forward confirmed Wednesday he will be leaving Les Dogues upon the expiry of his contract at season’s end. pic.twitter.com/JRkd3yV3pq

Φυσικά, έλλειψη ανταγωνισμού δεν υπάρχει, αφού ο Ντέιβιντ αποτελεί επίσης στόχο των Νάπολι, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μπάγερν Μονάχου, σύμφωνα με τους Ιταλούς.

🚨NEW: #Inter is ACCELERATING for Jonathan David, who yesterday announced his plan to leave Lille as a free agent this summer. The Nerazzurri have made an offer to the forward worth 'slightly less' than the €5M/yr salary that David is requesting. 🇨🇦



[via @Gazzetta_it] pic.twitter.com/BVbYcxwb1y