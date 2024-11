Το παιδικό του να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα αποκάλυψε ο Τζόναθαν Ντέιβιντ, ο οποίος φέτος διανύει την τελευταία σεζόν του συμβολαίου του με τη Λιλ.

Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ είναι αναμφισβήτητα το «λαμπερό» πρόσωπο της επίθεσης της Λιλ τη φετινή σεζόν, καθώς ο 24χρονος φορ έχει σημειώσει ήδη 13 γκολ σε 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι αποδόσεις του θα σημάνουν και «συναγερμό» στο στρατόπεδο της Λιλ δεδομένου του γεγονότος ότι ο Ντέιβιντ βρίσκεται στην τελευταία του σεζόν με την ομάδα, αφού το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2025. Ο Καναδός μίλησε στο «Athletic» και αποκάλυψε πως είναι υποστηρικτής της Μπαρτσελόνα από μικρή ηλικία.

«Η Μπαρτσελόνα ήταν πάντα η ομάδα που υποστήριζα καθώς μεγάλωνα. Όταν μεγαλώνεις και είσαι φαν μίας ομάδας, είναι όνειρό σου να παίξεις για αυτήν», δήλωσε ο επιθετικός της Λιλ.

🚨🔵🔴 Jonathan David: “Barcelona was always the team I grew up supporting”.



“When you grow up supporting a team, it’s your dream to play for them!”, told @TheAthleticFC. pic.twitter.com/WSpHbkq77w