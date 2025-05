Δεν το κουνάει από την Κόμο ο Φάμπρεγκας και σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα έβαλε τέλος στα όνειρα της Λεβερκούζεν για να αντικαταστήσει τον Αλόνσο!

Παρά τις επανειλημμένες κρούσεις από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Σεσκ Φάμπρεγκας φαίνεται αποφασισμένος να παραμείνει στην Κόμο και να συνεχίσει το έργο του στην Ιταλία. Ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος είναι και συνιδιοκτήτης του συλλόγου, σύμφωνα με το «Sky Sports Italia» απέρριψε την πρόταση των "ασπιρινών" για να αντικαταστήσει τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον ο 38χρονος τεχνικός δεν το κουνάει από την ομάδα που ανέβασε στη Serie A μετά από 21 χρόνια απουσίας! Αν και το συμβόλαιο του Φάμπρεγκας λήγει το 2028, δεν είναι σίγουρο αν θα υπάρξει επέκταση, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι προχωρά σε οικονομική αναπροσαρμογή. Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις για την επόμενη μεταγραφική περίοδο, τις επενδύσεις που θα γίνουν και τις νέες αρμοδιότητες του Ισπανού τεχνικού. Αφού σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ δεν θα περιοριστεί μόνο στο ρόλο του προπονητή, αλλά θα λειτουργήσει ως manager επηρεάζοντας άμεσα την αγορά και τις αποφάσεις της διοίκησης, αφού είναι και μέτοχος του συλλόγου.

