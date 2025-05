Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Τσάμπι Αλόνσο. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο

Πριν λίγο έγινε επίσημη η συμφωνία του Τσάμπι Αλόνσο με την Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκλεισε η συμφωνία και το «σίριαλ» για το ποιος θα καθίσει στο πάγκο της Ρεάλ έλαβε αίσιο τέλος.

Όπως όλα δείχνουν ο Ισπανός τεχνικός, που έγραψε τη δική του ιστορία με την Λεβερκούζεν, θα είναι ο επόμενος προπονητής των «Μερένχες» για τα επόμενα τρία χρόνια, ένω γνωστοποιήθηκε πως ο Κάρλο Αντσελότι θα λάβει ένα ξεχωριστό αποχαιρετισμό μετά την έξοδο του, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχές εβδομάδες.

Ο Αλόνσο θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου από την 1η Ιουνίου, ώστε να έχει χρόνο για να προετοιμάσει τη ομάδα για το επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι στις ΉΠΑ και έχει τεθεί ως προτεραιότητα για το κλαμπ που κινδυνεύει να μείνει χωρίς κάποιον επίσημο τίτλο αυτή την σεζόν.

🚨🤍 Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.



Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.



Ancelotti farewell soon, then Xabi era. 🎞️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx