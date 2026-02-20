Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Ροντινέι ενόψει της ρεβάνς με Λεβερκούζεν
Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει μπροστά του την αυριανή (21/2, 17:00) εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό για τη Stoiximan Superleague, ωστόσο ο οργανισμός κινείται και σε ρυθμούς... Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 0-2 από την γερμανική ομάδα στο πρώτο ματς των Playoffs του Champions League, και καλούνται να κάνουν μια τεράστια ανατροπή στην ''Bay Arena'', αν θέλουν να πάρουν το εισιτήριο για τους «16».
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Συνεχίζεται την Παρασκευή (20/02) η διάθεση εισιτηρίων για το εκτός έδρας με την Λεβερκούζεν
Στο πλαίσιο αυτό, ο Μαρσέλο Ροντινέι έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της ρεβάνς, τονίζοντας πως το μυστικό των Πειραιωτών είναι πως παλεύουν μέχρι τέλους, δεν τα παρατούν ποτέ!
«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε παίζοντας στην έδρα μας, αλλά φύγαμε με την αίσθηση ότι παίξαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Από την πρώτη φορά που φόρεσα τη φανέλα του Ολυμπιακού, έμαθα ότι το μυστικό αυτού του συλλόγου είναι να παλεύεις μέχρι το τέλος, να μην τα παρατάς ποτέ. Όλα όσα έχω καταφέρει εδώ με τους συμπαίκτες μου τα έχω κατακτήσει με κόπο. Τίποτα δεν χαρίστηκε. Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος!!»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.