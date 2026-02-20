Ο Μαρσέλο Ροντινέι έστειλε το δικό του μήνυμα, ενόψει της ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (24/2).

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει μπροστά του την αυριανή (21/2, 17:00) εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό για τη Stoiximan Superleague, ωστόσο ο οργανισμός κινείται και σε ρυθμούς... Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 0-2 από την γερμανική ομάδα στο πρώτο ματς των Playoffs του Champions League, και καλούνται να κάνουν μια τεράστια ανατροπή στην ''Bay Arena'', αν θέλουν να πάρουν το εισιτήριο για τους «16».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μαρσέλο Ροντινέι έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της ρεβάνς, τονίζοντας πως το μυστικό των Πειραιωτών είναι πως παλεύουν μέχρι τέλους, δεν τα παρατούν ποτέ!

«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε παίζοντας στην έδρα μας, αλλά φύγαμε με την αίσθηση ότι παίξαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Από την πρώτη φορά που φόρεσα τη φανέλα του Ολυμπιακού, έμαθα ότι το μυστικό αυτού του συλλόγου είναι να παλεύεις μέχρι το τέλος, να μην τα παρατάς ποτέ. Όλα όσα έχω καταφέρει εδώ με τους συμπαίκτες μου τα έχω κατακτήσει με κόπο. Τίποτα δεν χαρίστηκε. Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος!!»