Ατάκα-έπος του Λαουτάρο Μαρτίνες μετά τον αποκλεισμό της Μπάγερν: «Η Ίντερ έχει... μπάλες να!»

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες άφησε τον εαυτό του ελεύθερο να εκφραστεί, μετά τη νίκη και την πρόκριση της Ίντερ στα ημιτελικά του Champions League κόντρα στην Μπάγερν.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες ήταν ξανά εκεί όταν η Ίντερ τον χρειαζόταν περισσότερο. Με το σκορ να είναι στο 1-0 υπέρ της Μπάγερν, στο δεύτερο ματς των προημιτελικών του Champions League, ο «El Toro» πήρε την κατάσταση στα χέρια του, ισοφάρισε και έβαλε τις βάσεις για την ανατροπή. Ήταν το 150ό του γκολ με τους Νερατζούρι και το 8ο φετινό του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Σαμουέλ Ετό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αργεντινός έκανε δηλώσεις στο Amazon Prime Video και δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για τα όσα κατάφεραν ως ομάδα.«Ήταν ένα επικό ματς, θα το θυμόμαστε για χρόνια γιατί η Ίντερ έχει... μπάλες να! Δεν πεθαίνει, έχει προσωπικότητα, καρδιά και μυαλό. Η Ίντερ είναι προορισμένη για μεγάλα πράγματα», δήλωσε ο ίδιος με έκδηλο το πάθος του για τη συνέχεια στη διοργάνωση.

«Πίσω από αυτή την πρόκριση υπάρχει δουλειά, θυσία, πίστη. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Υποφέραμε σε κάποια σημεία, αλλά μπορούμε να πάμε μακριά. Η Μπαρτσελόνα είναι μεγάλος αντίπαλος, αλλά πρώτα κοιτάμε το πρωτάθλημα. Στόχος μας; Να τα κερδίσουμε όλα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Λαουτάρο Μαρτίνες.

Lautaro Martinez: “We’ll remember this for a long time. Because Inter’s got balls this big! Inter doesn’t die, Inter has personality, heart, and brains. Inter is made for great things.” pic.twitter.com/o9KkeTUylL