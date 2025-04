Η Φιορεντίνα ετοιμάζεται να επιβραβεύσει τον Ντε Χέα με επέκταση του συμβολαίου του για ακόμη ένα έτος, παράλληλα με την αύξηση των ετήσιων απολαβών του.

Η Φιορεντίνα έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, επικρατώντας 2-1 της Τσέλιε με γκολ των Ρανιέρι και Μαντραγκόρα. Ωστόσο, ο άνθρωπος που μονοπώλησε το ενδιαφέρον δεν ήταν άλλος από τον Νταβίντ Ντε Χέα, που πραγματοποίησε τρεις κομβικές επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Φιορεντίνα είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τον Ισπανό γκολκίπερ κι έχει ήδη πάρει την απόφαση να ενεργοποιήσει την οψιόν επέκτασης του συμβολαίου του για ακόμα έναν χρόνο. Ο 34χρονος υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι μονοετές συμβόλαιο με τους Ιταλούς, ύστερα από διάλειμμα ενός έτους από την ενεργό δράση. Ο ίδιος δείχνει να έχει βρει τον παλιό καλό του εαυτό στη Φλωρεντία, μετά την άδοξη αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάτι στο οποίο συμφωνεί και ο πρόεδρος του συλλόγου, Ρόκο Κομίσο. Ο ίδιος μίλησε στο Sky Sports κάνοντας σαφές πως η ομάδα προτίθεται να τον κρατήσει και τη νέα σεζόν.

Ο Ντε Χέα αμοίβεται με 2 εκατ. ευρώ ετησίως σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, που αναφέρει πως το νέο του συμβόλαιο θα περιλαμβάνει διπλάσιες απολαβές, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και επέκτασή του πέραν της σεζόν 2025-26.

🚨🟣 Fiorentina will trigger the option to extend David de Gea’s contract, confirmed.



“He will stay with us also next season”, president Rocco Commisso says. pic.twitter.com/Tc9Qxi401w