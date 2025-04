Η λίστα με τους υποψήφιους για τον πάγκο της Μίλαν συνεχώς μεγαλώνει, με το όνομα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο να προστίθεται στις επιλογές των Ροσονέρι.

Η Μίλαν πέρασε από πολλές ανακατατάξεις αυτή τη σεζόν, με την αποχώρηση του Πάουλο Φονσέκα και την άφιξη του Σέρτζιο Κονσεϊσάο στον πάγκο, αλλά η αναμενόμενη βελτίωση δεν ήρθε ποτέ. Παρά την ελπιδοφόρα αρχή με την κατάκτηση του Super Cup, η πορεία των Ροσονέρι στην Serie A δεν βελτιώθηκε και οι Μιλανέζοι βρίσκονται πλέον στη 9η θέση, κινδυνεύοντας να μείνουν εκτός Ευρώπης τη νέα σεζόν.

Τα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος τεχνικός είναι έτοιμος να παραδώσει τη σκυτάλη και οι διοικούντες της Μίλαν αναζητούν ήδη τον διάδοχό του. Αντόνιο Κόντε, Μαξ Αλέγκρι και Φάμπρεγκας είναι μόνο μερικοί από τους υποψήφιους για να πάρουν τα ηνία .

Στο «χορό» σύμφωνα με το «Sky Sports» μπήκε και ένα ακόμα όνομα, αυτό του Βιτσέντσο Ιταλιάνο, ο οποίος έχει αφήσει το δικό του σημάδι στην ιταλική ποδσφαιρική σκηνή με εξαιρετική δουλειά τόσο στη Φιορεντίνα που την έφτασε σε δύο τελικούς Conference League όσο και φέτος στην Μπολόνια, που είναι στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

