Ο Κονσεϊσάο απάντησε για την οργή του κόσμου της Μίλαν: «Πρώτη φορά το βιώνω αυτό στην καριέρα μου»

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο σχολίασε την «πικρή» ήττα της Μίλαν από τη Λάτσιο, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από τους οπαδούς των Ροσονέρι για την αναποτελεσματικότητα της ομάδας τους.

Η ήττα της Μίλαν από τη Λάτσιο (2/3,1-2) και οι έντονες διαμαρτυρίες των φιλάθλων των Ροσονέρι φαίνεται πως έχουν επηρεάσει την ομάδα, κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. «Είναι η πρώτη φορά που το βιώνω αυτό στην καριέρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός ο οποίος τις τελευταίες ημέρες είναι σε πολύ δυσμενή θέση.

Οι παίκτες της Μίλαν βίωσαν μια σχεδόν... εχθρική ατμόσφαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με τους Λατσιάλι, καθώς οι οπαδοί τούς αποδοκίμαζαν συνεχώς, ενώ η Curva Sud παρέμεινε άδεια στα πρώτα 15 λεπτά του ματς ως ένδειξη διαμαρτυρίας.Η χθεσινή (2/3) ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα της Μίλαν στη Serie A, βυθίζοντάς την στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα, κάτι το οποίο δεν συγχωρεί πλέον ο κόσμος.

«Δεν είναι εύκολη στιγμή, το γνωρίζουμε. Οι παίκτες νιώθουν την και υπάρχει μόνο ένας δρόμος: δουλειά, υπερηφάνεια για τα χρώματα που εκπροσωπούμε και να δίνουμε το 100% κάθε μέρα για να αλλάξουμε την κατάσταση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κονσεϊσάο σε δηλώσεις του παραχώρησε στην κάμερα του DAZN.

Όταν ρωτήθηκε αν η διαμαρτυρία των οπαδών επιδείνωσε την κατάσταση κι έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος, ο ίδιος απάντησε: «Είναι η πρώτη φορά που το βιώνω αυτό στην καριέρα μου. Ως παίκτης, όταν η ατμόσφαιρα είναι έτσι, νιώθεις ότι τα παπούτσια σου ''καίνε''. Αν μία ντρίμπλα ή πάσα δεν πετύχει, αυτό το νιώθεις ακόμα πιο έντονα».

Παρά την ταπεινωτική αυτή ήττα, ο προπονητής των Μιλανέζων τόνισε ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και ότι οι παίκτες πιστεύουν ακόμα στο πλάνο του. Αναγνώρισε πως η αμυντική τους λειτουργία πρέπει να βελτιωθεί, την ώρα που ονόματα όπως αυτό του Σεσκ Φάμπρεγας έχουν αρχίσει να ακούγονται ως πιθανοί αντικαταστάτες του.

