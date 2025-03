Βαράν: «Δεν μετανιώνω που πήγα στη Γιουνάιτεντ, ήθελα κάτι διαφορειτκό από τη Ρεάλ»

Ο Ραφαέλ Βαράν εξήγησε γιατί άφησε τη Ρεάλ το 2021 και πήγε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όπως τόνισε, δεν μετανιώνει καθόλου για την απόφασή του.

Ο Ραφαέλ Βαράν αποκάλυψε τους λόγους πίσω από την απόφασή του να αφήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και να συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2021.

Όπως εξήγησε ο 31χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στην εκπομπή The Bridge.Παρά τη λαμπρή δεκαετία του στη Μαδρίτη (2011-2021), με τρία πρωταθλήματα και τέσσερα Champions League, ένιωσε ότι ήρθε η ώρα να αναζητήσει μια νέα πρόκληση. Για'υτό αποφάσισε να μετακομίσει την Αγγλία, θέλοντας να γράψει τη δική του ιστορία με τους Reds Devils.

Πιο συγκεκριμένα ο Βαράν ανέφερε στην εκπομπή που συνδιοργανώνεται από τον Τσουαμενή και τον Ντιαρά : «Ήταν πραγματικά μια μακρά διαδικασία. Δεν είναι σαν να ξυπνάς το πρωί και να λες ότι θέλω να φύγω. Το 2018 κέρδισα τα πάντα. Στην πραγματικότητα, γιορτάσαμε γρήγορα τον τέταρτο τίτλο του Champions League. Ήταν κάτι φυσιολογικό, το επόμενο βήμα είναι να κερδίσουμε το Champions League και να σκεφτούμε το επόμενο. Τότε κέρδισα το Παγκόσμιο Κύπελλο και είπα στον εαυτό μου, τα έχω κάνει όλα. Ήρθε ένα σημείο στη ζωή μου όπου αναθεώρησα κάποια πράγματα σχετικά με τη καριέρας μου και είπα στον εαυτό μου ότι χρειζόμουν κάτι διαφορετικό. Η Μαδρίτη είναι ανεπανάληπτη, είναι εξαιρετική, αλλά το έχω ζήσει ήδη. Και είπα στον εαυτό μου, θέλω να ζήσω κάτι άλλο».

Ο Βαράν πέρασε τρία χρόνια στο «Όλντ Τράφορντ» και δήλωσε πως δεν έχει μετανιώσει για την απόφασή του: «Για μένα, η Αγγλία, και ιδιαίτερα το Μάντσεστερ, είναι το μέρος όπου νιώθεις το πάθος για το ποδόσφαιρο, το ζεις καθημερινά. Τώρα που έχει περάσει λίγο καιρός, δεν μετανιώνω, γιατί ήταν μια απίστευτη εμπειρία».

Να θυμίσουμε ότι ο Ραφαέλ Βαράν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία 31 ετών, μετά από τραυματισμό που υπέστη με τη φανέλα της Κόμο. Συνεχίζει ωστόσο στον ιταλικό σύλλογο, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στον τομέα ανάπτυξης και εκπαίδευσης των τμημάτων υποδομής.

