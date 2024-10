Ο Ραφαέλ Βαράν θα συνεχίσει στην ιταλική Κόμο αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στον τομέα ανάπτυξης και εκπαίδευσης των τμημάτων υποδομής.

Λιγότερο από έναν μήνα μετά την ανακοίνωση της απόσυρσής του ο Ραφαέλ Βαράν αλλάζει καριέρα, αναλαμβάνοντας πόστο στην ιταλική Κόμο.

Ο παλαίμαχος πλέον Γάλλος, ο οποίος κρέμασε παπούτσια μόλις στα 31 του χρόνια μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο ξεκίνημα της σεζόν, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ιταλικό σύλλογο με διαφορετικό ρόλο, καθώς όπως ανακοίνωσε το κλαμπ θα συνεργαστεί με τον επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης, Όσιαν Ρόμπερτς και την υπεύθυνη του προγράμματος εκπαίδευσης των τμημάτων υποδομής, Τζουλιέτ Μπολόν.

«Η συμμετοχή του θα ωφελήσει όχι μόνο τους παίκτες αλλά και την ευρύτερη κοινότητα μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Ενσωματώνοντας ακαδημαϊκή, επαγγελματική και ηγετική κατάρτιση στα προγράμματα για νέους, ο Varane στοχεύει να βοηθήσει τους νεαρούς αθλητές να προετοιμαστούν για τη ζωή πέρα ​​από το ποδόσφαιρο», αναγράφει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Κόμο αναφορικά με το νέο πόστο του άλλοτε παγκόσμιου πρωταθλητή με την εθνική Γαλλίας.

