Ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη ο Ραφαέλ Βαράν στο ντεμπούτο του με την Κόμο τον οδήγησαν στην απόσυρση του από την ενεργό δράση σε ηλικία 31 ετών.

Εφιαλτικά ξεκίνησε η περιπέτεια του Ραφαέλ Βαράν στην Κόμο. Ο έμπειρος Γάλλος κεντρικός αμυντικός έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη «νεοφώτιστη» ιταλική ομάδα στα μέσα του Αυγούστου, ωστόσο αντικαταστάθηκε μόλις στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού που υπέστη.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα και τον Ματέο Μορέτο, ο Βαράν έχει ήδη πάρει τη δύσκολη απόφαση της απόσυρσης του από την ενεργό δράση. Ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη απέναντι στην Σαμπντόρια οδήγησαν τον Γάλλο να βάλει τέλος στη μεγάλη του καριέρα, καθώς το χρονικό διάστημα της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση θα του στερήσει μεγάλο μέρος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η «Le Parisien» τονίζει πως μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να υπάρχει συνάντηση ανάμεσα στον Βαράν και τους ανθρώπους της Κόμο προκειμένου να συζητήσουν για την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους και να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

