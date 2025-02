Με πολύ σημαντικά ματς να έπονται σε Champions League και Serie A, η Ίντερ θα στερηθεί τον «φύλακά» της, Γιάν Ζόμερ, που υπέστη κάταγμα στον δεξί του αντίχειρα και θα μείνει για καιρό εκτός.

Ένα μεγάλο πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Σιμόνε Ιντζάγκι και η Ίντερ κατ' επέκταση, καθώς ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, Γιάν Ζόμερ, υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Ο 36χρονος Ελβετός αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 3-4 εβδομάδες, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί από το ιατρικό επιτελείο των Νερατζούρι το είδος της θεραπείας που θα ακολουθήσει.

Το χρονικό πλαίσιο της απουσίας του είναι σημαντικό και κρίσιμο για τον σύλλογο. Η Ίντερ ταξιδεύει στη Νάπολη στις 2 Μαρτίου για το ντέρμπι κορυφής με τους Παρτενοπέι, ενώ θα προηγηθεί ο προημιτελικός για το Κύπελλο με τη Λάτσιο (25/02) και είναι επίσης αρκετά πιθανό ο Ζόμερ να χάσει τα ματς για τους «16» του Champions League (4/5 και 10/11 Μαρτίου).

Ο Ελβετός, που βρίσκεται στην Ίντερ από το καλοκαίρι του 2023, έχει ξεκινήσει βασικός και στις 35 συμμετοχές που μετράει τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας κρατήσει την εστία του ανέπαφη σε 19 περιπτώσεις. Τη θέση του θα καλύψει ο νεοαποκτηθείς από την Τζένοα Γιόσεπ Μαρτίνες, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται αυτό το Σάββατο (22/02).

🚨 Sommer fractured his thumb in training



🤕 He’ll be out for 3-4 weeks:



❌ Genoa

❌ Lazio (Coppa Italia)

❌ Napoli

❌ R16 in UCL first leg

❌ Monza



Could return for 2nd leg in UCL or vs Atalanta. pic.twitter.com/C8exFJgxsl