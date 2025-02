Ο Σαντιάγο Χιμένες συνεχίζει δυναμικά στα πρώτα του ματς με τη Μίλαν, καθώς με δικό του γκολ γκρέμισε το μπλόκο της Βερόνα και υπέγραψε τη νίκη των Ροσονέρι με 1-0.

Έφτασε τον Γενάρη στην Ιταλία με μια αποστολή: Να φορτώσει τα αντίπαλα δίχτυα! Και στην αρχή τουλάχιστον τηρεί κατά γράμμα τις οδηγίες. Ο Σαντιάγο Χιμένες σκόραρε ξανά για τη Μίλαν ενώ όλα έδειχναν να... χωλαίνουν μπροστά στη μαχητική Βερόνα και με το τελικό 1-0 οι Ροσονέρι συνεχίζουν να μάχονται με ισχυρές πιθανότητες για την ευρωπαϊκή έξοδο.

Ο Μεξικανός μάλιστα θα μπορούσε να είχε ντυθεί σκόρερ από πολύ πιο νωρίς, αφού στο 33΄βρήκε δίχτυα για τη Μίλαν αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Με το χαμηλό τέμπο να κυριαρχεί στον αγώνα η Βερόνα απορροφούσε τα διαστήματα πίεσης των Ροσονέρι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να φανούν απειλητικοί στην αντίπαλη περιοχή.

Στο 71΄ο Μούσα απείλησε με ένα σουτ που πέρασε πάνω από το δοκάρι και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Χιμένες γκρέμισε τις ελπίδες της Βερόνα για ένα θετικό αποτέλεσμα, λυτρώνοντας τους Ροσονέρι. Μεγάλο μερίδιο ωστόσο ανήκει και στον... έτερο, Χιμένες, Αλεχάντρο, ο οποίος με υπέροχη σκαφτή μπαλιά ξεκλείδωσε την αντίπαλη άμυνα για τον Λεάο, ο οποίος με τη σειρά του έδωσε έτοιμο γκολ στον Σαντιάγο Χιμένες για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να διαχειριστούν το υπέρ τους αποτέλεσμα στα λεπτά που απέμεναν δίχως να νιώσουν κάποια πίεση από τη Βερόνα και ανέβηκαν στην 7η θέση της Serie A, στο -1 από την πρώτη εξάδα.

