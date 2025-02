Εκτός δράσης για πάνω από έναν μήνα θα αναγκαστεί να μείνει ο Νταβίντ Νέρες της Νάπολι, καθώς ο Βραζιλιάνος αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό κόντρα στην πρόσφατη ισοπαλία με την Ουντινέζε (9/2).

Η ισοπαλία της Νάπολι κόντρα στην Ουντινέζε για την 24η αγωνιστική της Serie A (9/2, 1-1) «πλήγωσε» διπλά την ομάδα του Αντόνιο Κόντε.

Πέραν του ότι οι Παρτενοπέι «πέταξαν» δύο βαθμούς στην κούρσα του τίτλου, είδαν τον Νταβίντ Νέρες να αντικαθίσταται στο 87ο λεπτό με πρόβλημα λόγω τραβήγματος που αισθάνθηκε στον αριστερό του μηρό.

Ο 27χρονος δεξιός εξτρέμ έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του, με τα αποτελέσματα να δείχνουν μυϊκό πρόβλημα που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από έναν μήνα. Κάτι που σημαίνει ότι θα λείψει σίγουρα κόντρα σε Λάτσιο και Κόμο, ενώ αναμένεται να χάσει και το ντέρμπι κορυφής με την Ίντερ στις 2 Μαρτίου!

🚨| David Neres will be out for 4-5 weeks. He misses the big match against Inter.



