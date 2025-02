Ανακοίνωσε Κέλι η Γιουβέντους!

Παίκτης της Γιουβέντους και με τη βούλα ο Λόιντ Κέλι, ο οποίος έγινε ο δεύτερος στόπερ που αποκτήθηκε από την «Κυρία» στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο 26χρονος Αγγλος στόπερ είναι κι επίσημα παίκτης της Γιουβέντους. Ο Κέλι αποκτήθηκε ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι για 3 εκατ. ευρώ και θα έχει οψιόν αγοράς, η οποία θα γίνει υποχρεωτική υπό προϋποθέσεις, για άλλα 14 εκατ. Στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών οι δύο ομάδες συμφώνησαν σε όλα και ο έμπειρος στόπερ ταξίδεψε στο Τορίνο, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ανακοινώθηκε από τον ιταλικό σύλλογο. Ο Κέλι θα τεθεί άμεσα στα πλάνα του Μότα, μιας και είχε ζητήσει μεταγραφική ενίσχυση από τη διοίκηση.

