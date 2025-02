Ενίσχυση στην επιθετική γραμμή για τη Μίλαν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαντιάγο Χιμένες από τη Φέγενορντ με συμβόλαιο διάρκειας έως το 2029.

Ο Αλβάρο Μοράτα αποτελεί παρελθόν από τη Μίλαν και ήδη οι Ροσονέρι υποδέχθηκαν τον αντικαταστάτη του. Στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών του χειμερινού παζαριού η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαντιάγο Χιμένες από τη Φέγενορντ, ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή.

Εδώ και μέρες είχε γίνει γνωστό πως οι Ιταλοί είχαν φτάσει σε συμφωνία με τη Φέγενορντ για το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ και τελικά προχώρησαν και σε deal με τον ίδιο τον 23χρονο, ο οποίος δεσμεύτηκε στο σύλλογο με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029.

Με 65 γκολ σε 105 εμφανίσεις με τη φανέλα της Φέγενορντ ο Μεξικανός φορ κατάφερε πολύ σύντομα να τραβήξει τα βλέμματα από γίγαντες της Ευρώπης, με τη Μίλαν τελικά να προλαβαίνει τον ανταγωνισμό και να τον ντύνει στα δικά της χρώματα.

Οι κινήσεις των Ροσονέρι πάντως δεν σταματούν εκεί, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχουν καταθέσει πρόταση και για την απόκτηση του Ζοάο Φέλιξ ως δανεικό από την Τσέλσι.

¡Órale, wey! AC Milan just got a bit more Mexican 🇲🇽 @Santigim11 #DNACMilan #SempreMilan