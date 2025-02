Οι προσπάθειες της Μίλαν για την απόκτηση του Σαντιάγκο Χιμένες απέδωσαν καρπούς, με τον 23χρονο επιθετικό να μετακομίζει στο Μιλάνο και τη Φέγενορντ να βάζει 35 εκατ. ευρώ στα ταμεία της.

Ο Σαντιάγκο Χιμένες αποτελούσε διακαή πόθο της Μίλαν, όμως το ίδιο ίσχυε και από την πλευρά του παίκτη καθώς είχε ενημερώσει τη Φέγενορντ ότι επιθυμεί να αγωνιστεί για τους Ροσονέρι. Η ομάδα του Ρότερνταμ δεν σκόπευε να τον αφήσει να φύγει τόσο εύκολα, επομένως οι Ιταλοί έπρεπε να παρουσιάσουν νέα βελτιωμένη προσφορά προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

Η Μίλαν επέμεινε και βγήκε κερδισμένη, με τις δύο πλευρές να τα βρίσκουν τελικά στα 35 εκατ. ευρώ για τον 23χρονο επιθετικό, ο οποίος έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και την υπόλοιπη διοίκηση. Όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal έχει επιτευχθεί και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο και για την αποχώρηση του Άλβαρο Μοράτα που θέλει να φύγει με προορισμό τη Γαλατάσαραϊ.

Ο Μεξικανός σέντερ φορ παίζει για τη Φέγενορντ από το καλοκαίρι του 2022 και στο διάστημα αυτό έχει σκοράρει 65 γκολ κι έχει μοιράσει 14 ασίστ σε 105 εμφανίσεις. Η Μίλαν είχε χτυπήσει ξανά την πόρτα των Ολλανδών στην περασμένη μεταγραφική περίοδο, όμως ο σύλλογος του Ρότερνταμ είχε αρνηθεί τότε να παραχωρήσει τον παίκτη.

