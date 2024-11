Το «μπαμ» του χειμώνα με την απόκτηση του Φεντερίκο Κιέζα από τη Λίβερπουλ θα προσπαθήσει να κάνει η Ίντερ.

Αλλιώς περίμενε να εξελιχθεί η νέα του περιπέτεια στου Μέρσεϊσαϊντ ο Φεντερίκο Κιέζα. Ο Ιταλός εξτρέμ αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Γιουβέντους με προορισμό τη Λίβερπουλ, στοχεύοντας να «αναγεννηθεί» αγωνιστικά και να βρει και πάλι τα πατήματα του.

Κάτι τέτοιο πάντως δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής καθώς ο Κιέζα δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Άρνε Σλοτ έχοντας συμπληρώσει μόλις τρεις συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς έχει αντιμετωπίσει και διάφορα μικρά προβλήματα τραυματισμών. Σύμφωνα με την «Daily Mail» η Ίντερ θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό και να αποκτήσει τον Κιέζα ως δανεικό τον ερχόμενο Γενάρη.

Όπως τονίζεται στο αγγλικό δημοσίευμα, ο Ιταλός εξτρέμ αποτελεί στόχο της Ίντερ για τη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα και αναμένεται να «χτυπήσουν» την πόρτα της Λίβερπουλ ευελπιστώντας να βρουν τη «χρυσή τομή» για τον δανεισμό του Κιέζα μέχρι και το καλοκαίρι.

