Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Λίβερπουλ θέλει να παραχωρήσει τον Κιέζα ως δανεικό σε κάποια ομάδα της Serie A, προκειμένου ο 27χρονος να βρει τη φόρμα του πριν αγωνιστεί περισσότερο στην Premier League για τους Reds.

Ο Φεντερίκο Κιέζα, ο οποίος πρόσφατα έγινε παίκτης της Λίβερπουλ, είναι κοντά στο να επιστρέψει στην Ιταλία, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Γιουβέντους. Ο Ιταλός επιθετικός έχει αγωνιστεί ελάχιστα από τότε που μετακόμισε στο Μέρσεϊσαϊντ, μόλις 78 λεπτά.

Σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα «Calciomercato», ομάδες όπως η Ρόμα, η Ίντερ και η Μίλαν ενδέχεται να επιδιώξουν τον δανεισμό του Κιέζα από τους Reds για το υπόλοιπο της σεζόν, ώστε να βρεθεί μια προσωρινή λύση για τον ίδιο. Ο παίκτης τον Αύγουστο υπέγραψε συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ που έχει ισχύ μέχρι το 2028, ωστόσο, τα ελάχιστα λεπτά συμμετοχής που έχει λάβει, τού έχουν εγείρει ανησυχίες για το αν υπάρχει τελικά μια θέση για εκείνον στην ομάδα του Σλοτ.

Ο Ολλανδός προπονητής, πριν λίγες ημέρες είχε αναφερθεί στην περίπτωση του 27χρονου λέγοντας ότι εν μέρει ανησυχεί για το αν είναι σε κατάσταση να αποδώσει και να φανεί χρήσιμος στο κλαμπ το επόμενο διάστημα. Ήταν ο ίδιος, ωστόσο, που είχε κρίνει ότι θα ταίριαζε απόλυτα στην ομάδα που έχτιζε το περασμένο καλοκαίρι.

«Στην Premier League υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός από ό,τι στη Serie A . Ο Φεντερίκο αγωνίζεται για να φτάσει στο δικό μας επίπεδο. Σίγουρα είναι μεγάλη απογοήτευση για εμάς το να τον βλέπουμε να συμμετέχει τόσο λίγο στις προπονήσεις. Τον καταλαβαίνω ειλικρινά, αλλά με ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο σε ισχύ, όπως είναι το δικό του, συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι θα συνεισφέρει σημαντικά όταν θα είναι πλήρως υγιής σε λίγο καιρό», είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός των Reds.

