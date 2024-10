Ο Λαουτάρο υπέγραψε τη νίκη της Ίντερ κόντρα στη Ρόμα κι έγινε ο κορυφαίος ξένος σκόρερ στην ιστορία των Νερατζούρι, πιάνοντας στην πρώτη θέση τον Στέφανο Νάιερς με 133 γκολ.

Ιστορική κορυφή για τον Λαουτάρο Μαρτίνες! Ο Αργεντινός επιθετικός με όμορφο τελείωμα υπέγραψε τη νίκη της Ίντερ με 1-0 επί της Ρόμα στο «Ολίμπικο» και παράλληλα ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί των ξένων σκόρερ του συλλόγου.

Συγκεκριμένα ο 27χρονος έφτασε τα 133 γκολ με τη φανέλα των Νερατζούρι σε όλες τις διοργανώσεις και ισοφάρισε την επίδοση του Στέφανο Νάιερς, ο οποίος αγωνίστηκε στην Ίντερ την εξαετία 1948-1954.

Φαίνεται πάντως ότι είναι θέμα χρόνου η μοναξιά στην κορυφή για τον Λαουτάρο, ο οποίος βέβαια από απόψε έχει κι επίσημα τον τίτλο του κορυφαίου ξένου σκόρερ στην ιστορία των Νερατζούρι.

133 - #LautaroMartínez has scored 133 goals for Inter in all competitions, equalling Stefano Nyers as the best foreign scorer in #Inter's history. Toro.#RomaInter #SerieA pic.twitter.com/W3xcK6G5Hc