Ενίσχυση στην επίθεση για τη Νάπολι, η οποία επανήλθε με νέα πρόταση στην Τσέλσι για Λουκάκου και οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια στο ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Τη φανέλα της Νάπολι φιγουράρει ο Ρομέλου Λουκάκου! Το μέλλον του Βέλγου επιθετικού παρέμενε στον αέρα μετά τη λήξη του δανεισμού του στη Ρόμα και την επιστροφή του στην Τσέλσι, μιας και δεν συμπεριλαμβανόταν στα πλάνα του Έντσο Μαρέσκα.

Οι Παρτενοπέι από την πλευρά τους εδώ και καιρό προσπαθούσαν να βρουν τη χρυσή τομή ώστε να ξεκλειδώσουν τη συμφωνία και η τελευταία τους προσπάθεια απέδωσε καρπούς.

Όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ιταλική ομάδα τελικά συμφώνησε με την Τσέλσι για την αγορά του Βέλγου στα 45 εκατομμύρια ευρώ! Συγκεκριμένα η συμφωνία αφορά ένα φιξ ποσό στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμα 15 εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται στη μορφή μπόνους.

Από την πλευρά του ο θηριώδης φορ έχει συμφωνήσει ήδη με την πλευρά των Παρτενοπέι και πρόκειται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Πλέον φαίνεται πως απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τη Νάπολι να προσθέτει στο «οπλοστάσιο» έναν επιθετικό που την περσινή περίοδο πέτυχε 21 γκολ σε Ιταλία και Ευρώπη με τη φανέλα της Ρόμα.

🚨🔵 Romelu Lukaku to Napoli, here we go! Verbal agreement in place between clubs.



Chelsea accept €30m fixed fee plus add-ons up to €15m for €45m potential package.



Permanent transfer brokered by Ali Barat for Epic Sports.



Lukaku will sign 3 year deal at Napoli until 2027. pic.twitter.com/Hc0pm21qZl