Η Γιουβέντους βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Τζέιντον Σάντσο

Η Γιουβέντους λίγο πρίν «κλείσει» το μεταγραφικό παράθυρο το καλοκαιριου επιθυμεί σύμφωνα με την «Athletic» να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή και εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Τζέιντον Σάντσο που ανήκει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 24χρονος εξτρέμ αποτελεί μια ιδανική προσθήκη για την ομάδα του Τορίνo, καθώς υπήρξε βασικό μέλος της Γιουνάιτεντ και την προηγούεμεενη αγωνιστική περίοδο έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League με τη Ντόρτμουντ που αγωνίστηκε ως δανεικός.

Στη Ντόρτμουντ, ο Σάντσο μέτρησε 22 εμφανίσεις, σκοράροντας 3 φορές και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ.

Juventus are in talks with #MUFC over a move for Jadon Sancho.



But any agreement could be difficult. @lauriewhitwell and @JamesHorncastle explain:



🔴 Finances are tricky

🔴 Might take until window’s last days

🔴 Sales needed

➕ Plus analysis from @EliasBurke