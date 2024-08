Ο 18χρονος Αργεντινός εξτρέμ Τιάγκο Ρομάνο αποχώρησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και υπέγραψε στην Ίντερ.

Όπως αναμενόταν, ο Τιάγκο Ρομάνο έγινε... Μιλανέζος. Ο 18χρονος Αργεντινός εξτρέμ αποχώρησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ίντερ, ήτοι μέχρι το 2029.

Ο γιος του άλλοτε ποδοσφαιριστή των Εργοτέλη, Ηρακλή, Απόλλωνα Σμύρνης και Εθνικού, Ντιέγκο Ρομάνο, είχε συμβόλαιο με το Τριφύλλι που εξέπνευσε το καλοκαίρι και παρά τις συζητήσεις που υπήρξαν τελικά ο νεαρός winger αποχώρησε από το Κορωπί.

⚫️🔵🇦🇷 2006 born Argentinian winger Thiago Romano signs in as new Inter player from Panathinaikos.



Deal completed by Quan agency here with Nicolas Spolli. https://t.co/iDm1jpHSxX pic.twitter.com/zI9GRx7hxh