Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Τιάγκο Ρομάνο του οποίου το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε το φετινό καλοκαίρι, συμφώνησε με την Ίντερ.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης (08/08) υπήρξε έντονη φημολογία από την γειτονική χώρα πως ο Τιάγκο Ρομάνο, που ολοκλήρωσε πρόσφατα την συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ίντερ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο ήρθε να πάει το θέμα αυτό ένα βήμα παρακάτω και να γνωστοποιήσει με νέο ρεπορτάζ πως υπήρξε συμφωνία μεταξύ των «νεραντζούρι» και του νεαρού 18χρονου Αργεντινού εξτρέμ.

Ο Τιάγκο Ρομάνο αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και να ενταχθεί μάλιστα στην πρώτη ομάδα της Ίντερ. Ο γιος του Ντιέγκο Ρομάνο, που έκανε καριέρα στα μέρη μας, βρισκόταν στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και το συμβόλαιό του ολοκλήρωθηκε το φετινό καλοκαίρι. Έγιναν κάποιες συζητήσεις για να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, ωστόσο προφανώς η προοπτική των «νεραντζούρι» ήταν αρκετά πιο δελεαστική για την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

