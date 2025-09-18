Δείτε τα highlights και τα 19 γκολ που σημειώθηκαν στη βραδιά του Champions League για την 1η αγωνιστική της League Phase.

Συνέχεια στην πρεμιέρα του Champions League με γκολάρες, ματσάρες και μπόλικα highlights. Αν και στο «Γ. Καραϊσκάκης» Ολυμπιακός και Πάφος έμειναν στο μηδέν (0-0), τα υπόλοιπα παιχνίδια χάρισαν γκολ και πλούσιες εικόνες.

Ματσάρες όπως Μπάγερν - Τσέλσι και Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης έδωσαν παλμό στη βραδιά και μια νότα... δράματος μέχρι το φινάλε, όπου το γκολ βρέθηκε σε κύριο φόντο.

Στο Παρίσι από την άλλη η Παρί Σεν Ζερμέν είχε πολύ εύκολο έργο απέναντι στην Αταλάντα την οποία διέλυσε με 4-0, ενώ η Ίντερ με πρωταγωνιστή τον Τουράμ υπέταξε με 2-0 τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Απολαύστε στο βίντεο που ακολουθεί τις καλύτερες στιγμές και τα 19 γκολ της βραδιάς του Champions League.