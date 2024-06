Η Μίλαν δείχνει σοβαρό ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου απο την Τσέλσι.

Την επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου στη Serie A θα επιδιώξει η Μίλαν σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Η Μίλαν χρειάζεται να ενισχύσει την επιθετική της λειτουργία και ο Ρομέλου Λουκάκου είναι μια ιδανική λύση για το πρόβλημα των «Ροσονέρι». Η Τσέλσι που επιθυμεί να παραχωρήσει τον 31χρονο επιθετικό είναι ήδη σε συζητήσεις με τη διοίκηση των Ιταλών.

Η Μίλαν θα προσπαθήσει να αποκτήσει τον Λουκακού με τη μορφή δανεισμού με τον χρόνο να τους πιέζει μετά και τη καθυστέρηση της συμφωνίας με τον Τζόσουα Ζιρκζεΐ που δημιουργεί την ανάγκη για άμεση κάλυψη του κενού αυτού.

Ο Ρομέλου Λουκάκου αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρόμα την προηγούμενη σεζόν έχοντας μετρήσει 47 εμφανίσεις και 21 γκολ.

🚨 AC Milan want to sign Romelu Lukaku from Chelsea! First contact has been made.



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/8sTS7ZVASB