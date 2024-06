Η Ίντερ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Μαρτίνες για την ανανέωση της συνεργασίας τους με αυξημένες παροχές.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες και Ίντερ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχουν φτάσει οριστικά σε προφορική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

🚨⚫️🔵 Lautaro Martínez and Inter have now reached verbal agreement on every detail of new contract, including final steps on add-ons structure.



Deal now done, set to be signed as soon as Lautaro returns from South America.



Contract until June 2029, €9m net/year + add-ons. pic.twitter.com/ul4rkluluh