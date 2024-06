Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι δρόμοι του Ίγκορ Τούντορ και της Λάτσιο αναμένεται να χωρίσουν άμεσα, καθώς οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν στη συνάντησή τους.

Ο Ίγκορ Τούντορ δεν τα βρήκε με τη διοίκηση της Λάτσιο και ο Κροάτης προπονητής αναμένεται να αποτέλεσει παρελθόν από τον πάγκο των Λατσιάλι, σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δρόμοι της Λάτσιο και του Τούντορ αναμένεται να χωρίσουν άμεσα, μετά και τις χθεσινές εξελίξεις όπου οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν σε ότι αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού.

🚨🔵⚪️ Igor Tudor and Lazio are set to part ways with immediate effect.



Former OM manager will leave the club. pic.twitter.com/uzHMSZ66HU