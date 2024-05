Η Μίλαν αναζητά τον αντικαταστάτη του Πιόλι και τις τελευταίες ώρες, ένα νέο όνομα προστέθηκε στη λίστα: αυτό του Μαρσέλο Γκαγιάρδο!

Η αποχώρηση του Στέφανο Πιόλι αυτό το καλοκαίρι από τη Μίλαν δεν έχει επισημοποιηθεί όμως ο σύλλογος εργάζεται εσωτερικά και διερευνά τις πιθανές επιλογές για να τον αντικαταστήσει.

Τις τελευταίες ώρες, ένα νέο όνομα προστέθηκε στη λίστα: αυτό του Μαρσέλο Γκαγιάρδο.

Το «Sky Sport Italia» αναφέρει ότι ο 48χρονος τεχνικός θα αφθεί σύντομα ελεύθερος από την ομάδα του, Αλ Ιτιχάντ. και οι Ροσονέρι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση για να τον προσελκύσουν στη Λομβαρδία.

Οι περιπτώσεις τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο ή στον Πάουλο Φονσέκα εξακολουθούν να μελετώνται, αλλά ο Γκαγιάρδο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας!

Ο μισθός του (γύρω στα είκοσι δύο εκατομμύρια ευρώ καθαρά) θα μπορούσε ωστόσο να είναι εμπόδιο, παρά το γεγονός ότι είναι ελεύθερος.

🚨🇦🇷 Marcelo Gallardo's contract will be terminated, as already agreed with Al Ittihad board. It's over, as reported yesterday.



Gallardo doesn't leave to advance in talks with another club; his relationship with the club was completely broken.



He's now open to a new chapter. pic.twitter.com/F9yffzL1Q9