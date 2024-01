Ο Μεχντί Ταρεμί έχει μπει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του και έχει βρει τον επόμενο ποδοσφαιρικό του σταθμό, καθώς έχει προφορική συμφωνία για το καλοκαίρι με την Ίντερ.

Ακόμα μια «έξυπνη βόμβα» από την Ίντερ. Οι Νερατζούρι τα τελευταία χρόνια συνηθίζουν να «χτυπάνε» παίκτες από την αγορά των ελεύθερων και είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν ακόμα μια τέτοια κίνηση. Ο λόγος για τον σέντερ φορ της Πόρτο Μεχντί Ταρεμί.

Ο Ιρανός επιθετικός έχει μπει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με την Πόρτο και οι Δράκοι φαίνεται πως θα τον χάσουν δωρεάν. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στην Ίντερ και τον 31χρονο σέντερ φορ για το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι δυο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για συμβόλαιο για 2+1 χρόνια και η επισημοποίηση του deal αναμένεται να γίνει τις επόμενες εβδομάδες.

⚫️🔵🇮🇷 The verbal agreement between Inter and Mehdi Taremi is confirmed and ready, as reported two weeks ago.



Contacts are taking place on daily basis to proceed with the formal steps in the next weeks.



Two year contract, option for further season.



⏳ Free agent deal for June. pic.twitter.com/zdj5N3kOUL