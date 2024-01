Οσιμέν: «Έχω αποφασίσει ήδη για το νέο βήμα μου»

Ο Βίκτορ Οσιμέν σε δηλώσεις του στο «CBS» ανέφερε πως έχει ήδη αποφασίσει για το επόμενο βήμα στην καριέρα του και για ακόμα μια φορά εξέφρασε το θαυμασμό του ια την Premier League.

Μπορεί η Νάπολι να ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Βίκτορ Οσιμέν μέχρι το 2026 και ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις να ζητάει τον... ουρανό με τα άστρα για να πουλήσει τον «πρωταθληματικό» σέντερ φορ του, όμως ο Νιγηριανός έχει ήδη αποφασίσει για το επόμενο βήμα του. Ο Αφρικανός επιθετικός μίλησε στο «CBS» και αποκάλυψε πως έχει ήδη αποφασίσει για το νέο κεφάλαιο της καριέρα του και μάλιστα σκοπεύει να το κάνει στο τέλος της σεζόν.

«Έχω ήδη αποφασίσει για το επόμενο βήμα που θα κάνω στο φινάλε της σεζόν. Έχω ήδη καταλήξει. Έχω ήδη το πλάνο μου, ξέρω τι θέλω να κάνω και ποιο είναι το νέο βήμα που ακολουθήσω.

Νομίζω πως το 60%του κόσμου αναφέρει τις φήμες που με συνδέουν με την Premier League, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Θέλω να τελειώσω δυνατά τη σεζόν με την Νάπολι και έπειτα να ανακοινώνω την απόφαση που έχω πάρει ήδη», ανέφερε ο Οσιμέν.

