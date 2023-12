Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις είναι θετικός για τη συμμετοχή της Νάπολι στη European Super League, εν αντιθέσει με τη Ρόμα και την Ίντερ που ανακοίνωσαν πως δεν «ενδιαφέρονται».

«Μοιρασμένο» είναι το ιταλικό ποδόσφαιρο για το «καυτό» ζήτημα της European Super League. Η Γιουβέντους είναι μια εκ των διοργανωτών, η Μίλαν είναι θετική να συμμετάσχει στο τουρνουά, ενώ «ανοιχτή» σε αυτή την προοπτική είναι και η Νάπολι.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA οι πρωταθλητές της Serie A βλέπουν «ζεστά» το ενδεχόμενο να φύγουν από την «αγκαλιά» της UEFA. H τελική απόφαση θα ληφθεί μετά τις διαπραγματεύσεις του ισχυρού άνδρα των Ναπολιτάνων, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, με την πλευρά της ESL.

🚨 BREAKING: Napoli’s president has said that they are OPEN to join the Super League. pic.twitter.com/5F5l5gxxa9