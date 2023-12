Νέο συμβόλαιο έως το 2026 αναμένεται να υπογράψει με τη Νάπολι ο Βίκτορ Όσιμεν, ανατρέποντας έτσι τα δεδομένα.

Μεγάλη... κωλοτούμπα από τον Βίκτορ Όσιμεν! Παρότι όλα έδειχναν ότι ο Νιγηριανός άσος θα αποχωρούσε άμεσα από τη Νάπολι, φαίνεται πως τελικά θα ρίξει «άγκυρα» στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 24χρονος επιθετικός θα ανανεώσει μέσα στις επόμενες ημέρες το συμβόλαιο του με τη Νάπολι και θα παραμείνει κάτοικος της πόλης έως και το 2026. Όπως αποκαλύπτει ο Ρομάνο, ο Όσιμεν άλλαξε τελικά γνώμη και αποφάσισε να υπογράψει νέο συμβόλαιο, το οποίο θα τον δεσμεύσει για έναν επιπλέον χρόνο στην ομάδα.

Μάλιστα, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τοποθετήσουν και μια ρήτρα, ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Μία ρήτρα η οποία πάντως, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τα κορυφαία κλαμπ του πλανήτη. Για τον Όσιμεν έχουν δείξει ενδιαφέρον οι Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ.

